Briti esimeseks India juurtega peaministriks saanud Rishi Sunakilt oodatakse kulude karmi kärpimist

Ehkki uus esimees sai võimule sisuliselt konkurentideta ja kogus esmaspäeval ainsana järgmisse vooru pääsemiseks vajaliku hulga fraktsioonikaaslaste toetuse, on partei endiselt lõhki ning see seab kahtluse alla tema võimaluse tõhusalt valitseda. Populaarsusküsitlustes on konservatiivid paari kuuga vajunud erakondade lõikes kolmandale või neljandale kohale ja leiboristlik opositsioon võidaks järgmised valimised mitmekümnepunktise edumaaga.