PÄEVA TEEMA | Pärtel-Peeter Pere: transpordiameti tegevus on võrreldav okupatsiooniaegse vägivallaga

Tallinnas puudub praktikas terviklik linnaplaneerimine, sest autoliikluse kasvatamisest on saanud kõige algus ja lõpp. Kui mujal linnades on transpordikorraldus ühe linnaplaneerimise ameti osa, siis Tallinnas on muudetud see arusaamatutel põhjustel aastate eest eraldiseisvaks ametiks. Aastate jooksul on Tallinna transpordiametist on saanud väike diktaator, mille käes on haamer ja mis näeb ainult naelu: pole olemas tänavaid, on vaid sõiduteed autodele ja autoliiklus.