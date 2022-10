Varjatud kallutatus. Muusikutele jagab riigi raha ühe loomeliiduga tihedalt seotud seltskond

Kaks organisatsiooni Eesti interpreetide liidu juhatuse liige Mihkel Poll selgitas, et tegemist on kahe täiesti erineva organisatsiooniga: SA Eesti Interpreetide Kontserdid korraldab kontserte, tal on oma juhatus ja töötajaskond, MTÜ Eesti Interpreetide Liit on loomeliit, mis peab silmas loomeliidu põhikirjas määratud eesmärke (edendada loomeala, kaitsta interpreetide loomingulisi huve, arendada rahvusvahelist koostööd jne). Ometi nähtub äriregistrist, et mõlema organisatsiooni kontaktandmed – meiliaadress ja füüsiline aadress – on täpselt samad. Peale selle on nt interpreetide liidu koordinaator Kadri Lassmann SA Eesti Interpreetide Kontserdid tegelike kasusaajate seas ja MTÜ juhatusse kuuluv Henry-David Varema on üks SA Eesti Interpreetide Kontserdid tegelikke kasusaajaid. Samuti kuuluvad nt Ivari Ilja ja Madis Vilgats mõlema organisatsiooni tegelike kasusaajate hulka.

Interpreetide liidus, kuhu kuuluvad klassikalised muusikud, on küll palju interpreete, mistõttu võibki suur tegevustoetus end õigustada. Ent asjale annab hapu maigu tõik, et kultuuriministeeriumi komisjonis, kus otsustatakse toetusraha saaja, on kuus liiget, kellest ainult kaks – komisjoni esimees ja ministeeriumi muusikanõunik Ivo Lille ning Eesti heliloojate liidu esindaja Peeter Vähi – ei ole seotud interpreetide liiduga.

Ülejäänud neli – Arete Kerge, Kadri Lassmann, Mihkel Poll ja Mart Laas – on interpeetide liiduga otseselt seotud. Kuid esmapilgul ei pruugi muusikakauge inimene komisjoni koosseisu vaadates aru saada, et see on interpreetide liiduga seotud. Nimelt on ministeeriumi veebisaidil ainult Arete Kerge juurde märgitud, et ta on interpreetide liidust (tegelik kasusaaja – M. E.).

Märkimata on jäänud, et Kadri Lassmann on interpreetide liidu koordinaator ja juhatuse liikme Peep Lassmanni abikaasa, samuti SA Eesti Interpreetide Kontserdid juhatuse liige. Selle asemel on Kadri Lassmanni esitletud kui MTÜ Eesti Muusikanõukogu esindajat.

Samuti pole kirjas, et Mihkel Poll on interpreetide liidu juhatuse liige. Teda on esitletud kui Eesti muusika- ja teatriakadeemia esindajat.

Märkimata on jäänud, et Mart Laas on interpreetide liidu lihtliige. Selle asemel on ta kirjas lihtsalt interpreedi ja pedagoogina.

Kultuuriministeeriumis moodustatakse toetusraha jagamise komisjone nii, et ministeerium küsib koostööpartneritelt ja -organisatsioonidelt soovitusi komisjoni liikme kohale, selgitas ministeeriumi muusikanõunik ja toetusraha määramise komisjonide esimees Ivo Lille. Ta lisas, et komisjone kokku kutsudes vaadatakse, et need oleksid tasakaalus.

Interpreetide liidu poole kaldu

Komisjoni praegune koosseis on olnud sama viimased kaks aastat. Üks komisjoni liige saab olla komisjonis kõige rohkem kolm aastat.

Ent kuidas saab komisjon tasakaalus olla, kui kuuest liikmest neli kuuluvad interpreetide liitu?