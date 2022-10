Vene kaotustes peab keegi süüdi olema. Prigožin ja Kadõrov kõigutavad avalikult Šoigu tooli

Pärast kriitikalainet pääses Šoigu (vasakult teine) koos Putiniga propagandaklippi, mille järgi on mobiliseeritute varustamisega kõik korras.

Kuna Ukraina rinnetel endiselt taganetakse ja mobilisatsiooniga on üha probleeme, on Venemaa kaitseministrist Sergei Šoigust saanud käredamate sõjapooldajate silmis peamine patuoinas. Ehkki liberaale sõja kritiseerimise eest karistatakse, ründavad Kremlis mõjukad tegelased ja nendega seotud väljaanded Šoigud juba nädalate kaupa kõige isiklikumal viisil, ilma et keegi üritaks neid vaigistada.