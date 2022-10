Archibald-Stiwan Kald: kas ühed lapsed on rohkem väärt kui teised? Uus lastetoetuste süsteem on vildakas

Eesti on Euroopas kindlasti üheks silmapaistvamaks näiteks riigi poolt makstavate peretoetuste süsteemi poolelt, seda eriti suurperede toetamise vaatest. 2017. aastast kehtiva seaduse kohaselt makstakse lisaks lapsetoetusele kolme- ja enamalapselistele peredele lisatoetust 300 eurot, 7- ja enamalapselistele peredele 400 eurot kuus. Seega on valitsus juba pikemat aega seadnud prioriteediks suurendada rahvastiku kasvu mitmete toetustega peredele ja eriti lasterikastele peredele, kus kasvab kolm või enam last.