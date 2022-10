Briti uue peaministri nõrgim külg võib olla rahva muredest kaugenemine

Sarnaseid apsakaid on Sunaki lühikese poliitikukarjääri jooksul ette tulnud hiljemgi, enamasti on need ikka olnud seotud tema jõukusega. Teisipäeval Briti peaministriks saanud Rishi Sunak on Suurbritannia ajaloo esimene valitsusjuht, kes on rikkam kui sealne valitsev monarh. Ent 42-aastasena on ta ühtlasi viimase kolme sajandi noorim valitsusjuht.