Seadus nõuab: igale kuurile oma tiik! Majad põlevad maha, sest päästjatel pole kuskilt vett võtta

„Päästeamet? M...id on nad seal. M...id, ma ütlen! Ma olen end selle kuuriga seaks vihastanud nende peale,“ ütleb Sven (täisnimi toimetusele teada – T. J.). Sven nimelt ei taha oma kuuri juurde tiiki rajada, aga seadus nõuab. „See kuradi kuur maksaks mul paar tuhat eurot, aga kõigi nende nõutud torudega veevõtukoht ligi 20 000! See on absurd,“ räägib ta. Milles siis asi?