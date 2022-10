NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Punetab lodjapuu

„Oh te asjad, tummad ja jalutud! Oh te asjad, lahked ja leplikud! Mis teil ometi arus on? Miks te hakkasite jooksma ja tõttama, miks te hakkasite vudima ja hüppama? Mis kärbes teid ometi hammustas?“

„Pole meid keegi hammustanud, pole meid keegi purenud. Lihtsalt villand sai. Ei taha enam Venemaal elada. Venelased on liiga lollid, ei jaksa neid enam taluda.“

„Muudkui vahivad telekat, usuvad kogu seda plära, mida seal aetakse, ja pärast räägivad omavahel õhtu otsa nii tobedat juttu, et süda läheb pahaks.“

„Ja siis valivad ja valivad seda Putinit! Mina olen lihtne supitaldrik, mõistust mul kuigi palju pole, ainult väike lilleõis põhja peal, aga ometi pole ma mitte kunagi Putinit valinud! Aga näed, venelased teevad seda kogu aeg ja on veel ise uhked ka selle üle!“

„Oh asjad, kullakesed! Oh asjad, armsakesed! Ärge jätke meid maha! Meil on teieta paha! Tulge tagasi koju, me peseme teid, puhastame tolmust, paneme aukohale!“