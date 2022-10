PÄEVA TEEMA | Peep Peterson: suur kogus vaktsiine on üle, need hävitatakse või annetatakse ära

Nüüd Eestil on hetkel laovarudes umbes 50 000 doosi vaktsiini, mille tähtaeg on saabunud ja seda ei ole seni ka pikendatud. Sellele lisandub jaanuari lõpus veel umbes 200 000 doosi vaktsiine, mille tähtaeg saab täis, kui seda just ei pikendata. Nii või teisiti on Eesti laovõimekus ammendumas ja kuigi me kasutame erinevaid logistilisi abinõusid, võib mõnegi vaktsiinikoguse puhul tulla jutuks nende hävitamine isegi enne säilivusaja lõplikku saabumist.