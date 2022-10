KULTUURIBIIT | Trummar Kaspar Kalluste playlist

Kaspar Kalluste ütleb muusikavaliku kohta nii: „Mul on hea meel esitleda kümmet väga tihedast sõelast läbi pressinud lugu – siit leiab igaüks ilmselt ühe, mis paneb kuulatama, ühe mis ajab raskelt närvi, ühe mis tekitab palju küsimusi ja ühe mis toob kandikul kõik vastused. Kaasasin otsustusprotsessi neli sõpra, kellest igaüks valis 2 lugu ning kellega esineme pühapäeval (30.10) Sügisjazzil. Need neli vapustavat muusikut on Joel Remmel, Tarvi Kull, Marti Tärn ja Heikko Remmel. Kuula lood läbi (tule KUMUsse) ja mõtle välja, kes mida soovitas!“

Muusikavalikut tervikliku listina saab kuulata siit.

Herbie Hancock – „Driftin’“

Lugu pärineb ühe tuntuima jazzpianisti Herbie Hancocki albumilt „Takin’ Off“, mis on tõeline klassik. See ülimalt vingelt „swingiv“ hardpop-pala on mõistagi iga džässisõbra reedeõhtuses playlistis.

Jim Black – „Maybe“

See lugu pärineb minu suure lemmiku Jim Blacki debüütalbumilt „AlasNoAxis“. Ülivinge album! Kuulake lisaks superhitile „Maybe“ ka teisi lugusid ja albumeid, mõistagi kui maybe see Sind kõnetab.

Dina Ögon – „Tombola 94“

Väga laheda soundi ja mõnusa gruuviga lugu Rootsist. Soovitan nautida koos mingi kihiseva joogiga.

Nick Cave & The Bad Seeds – „Wide Lovely Eyes“

Neile, kellele Nick Cave üldse ei meeldi, siis selle loo kuulamine sellist seisukohta kindlasti ei muuda. Vastasel juhul Nick Cave & The Bad Seeds oma tuntud headuses!

Soulwax, EMS Synthi 100 Deewee Sessions, Vol.01 – „Movement 5“

See on nii kange värk, et seda otseselt juutuubis ei pakuta aga kes tahab otsida, see leiab kindlasti mujalt. Vist ei pea eriti rohkem lisama, et sellel aparaadil nimega Synthi 100, mida toodeti umbes 30 tükki, on 12 ostsillaatorit, 8 filtrit ja 7200 „patch“ auku erinevate moodulite ühendamiseks… vot selle sama rariteetse masinaga ongi see vendade Dewaele’de album ja lugu punutud.

Joyguns – „Sel suvekuul“

Aegumatu bossanova Priit Võigemasti ja Vaiko Epliku esituses. Äge album, ilmselt ei jäta kedagi külmaks vaid pigem suviselt soojaks!