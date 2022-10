RAAMATUBLOGI: Raamat neile, kes dekadentsi ja laipu ei karda

Mineviku manu jõudis Pötzsch pärast seda, kui avastas, et on timuka kauge järeltulija, mispeale ilmus üheksa ajaloolist romaani Schongau timukast Jakob Kuislist ja tema tütrest Magdalenast – kõik need pälvisid lugejailt aplausi ning vormusid teleseriaaliks. Järgnesid teosed Baieri kuninga Ludwig II ja keiser Karl V elust ja surmast, Faustuse triloogia... Kõik krimikirjanduse vormi valatud.

„Kalmistud lummasid mind juba lapsena. Ma jalutasin sammaldunud hauakivide vahel, vanu nimesid, sünni- ja surmadaatumeid ning kujutasin ette, kuidas need inimesed toona elasid, milliseid riideid kandsid, millist saatust pidid taluma – see ei olnud just kõige halvem väljaõpe ajalooliste romaanide kirjanikule,“ selgitas Pötzsch, kust sündis idee luua romaanisarja peategelaseks hauakaevaja.

Järgmisena tuli leida peategelasele nimi. Autorile meenus, kuidas legendaarne Wolfgang Amadeus Mozart maeti sõpradest ja heategijaist mahajäetuna Sankt Marxi surnuaia vaestehauda ning haua kaevas keegi Joseph Rothmayer. Järgmisena tuli meelde laul purjus peiarist Marx Augustinist, kes visati Viini suure katku ajal surnu pähe ühishauda ja järgmisel hommikul suure käraga laipade vahel üles ärkas. Nii sündis Viini keskkalmistu hauakaevaja Augustin Rothmayer, kes kirjutab oma tööst õpperaamatut. Ent ei hakka ju üks hauakaevaja heast peast kuritegusid lahendama ja sestap tuli luua ka noor Viini politseiinspektor Leopold von Herzweldt, kes otsib surmaeksperti, sest tegutsemas on sarimõrvar, kes ajab teenijatüdrukuid teibass. On aasta 1893.