SÕJARAPORT | Igor Taro: Bahmuti suunal kestab miskit 21. sajandi alguse jaoks kujuteldamatut

Hetkel tundub, et Bahmuti lõigul täidavad ukrainlased samu eesmärke, mida täitis suve alguses Sjevjerodonetski suund – ehk jõuliselt pealetungiva vastase ressursi ammendamine. Eile nimetatud Vene okupantide kaotused viimase 1,5 kuuga – 9000 meest –, on üsna jõhker. See teeb keskmiselt 200 tükki päevas ehk tegelikult mahub ta ka ametliku statistikasse, mis sel perioodil on olnud igapäevaselt mitu korda suurem. Ja ka varem on hinnanguna antud, et Venemaa kaotab seal vähemalt ühe roodu (100+) päevas, aga tõenäoliselt oluliselt rohkem.