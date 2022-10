SÕJARAPORT | Igor Taro: ukrainlased on asunud eriti valusalt rappima kadõrovlasi

Mõningast ukrainlaste edenemist on ilmselt lähiajal oodata Luganski oblasti põhjaosas, kus on järjepidevalt olnud teateid Ukraina üksuste väikestest edusammudest. Vene okupandid pingutavad, et rünnata Bahmutis ja mujal hoida kaitset, aga üsna edutult.