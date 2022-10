UKRAINA TAGATUBA | Miks räägib Musk järsku Kremli keeles?

Just talle oligi adresseeritud Muski salapärane sõnum „trampoline“ ehk „batuut“ SpaceX Falcon 9 kosmoseraketil, mis viis esimese USA missioonina peale ligi kümneaastast pausi astronaudid taas kosmosejaama. „Tundub, et batuut toimib,“ võidutses Elon Musk. Ei teadnud aga sellel 2020 aasta maikuus ei tema ega Rogozin, et kaks aastat hiljem leiab üks ennast aitamas sõja tõeliselt kuumas faasis Ukrainat, teine leiab ennast aga sellesama sõja võitlusväljalt.