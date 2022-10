Iraani meeleavaldused ei taltu. Režiim ähvardab veel rängema verevalamisega

Poolteist kuud pärast Iraani rahutuste algust ja paarisaja inimese hukkumist lubab režiim nendes osalejate vastu veelgi suuremat karmust. Seni suhteliselt tagaplaanile hoidnud revolutsioonilise kaardiväe juht Hossein Salami teatas laupäeval peetud kõnes, et see jääb rahutuste viimaseks päevaks ja tänavale tulla enam ei tasu. „Ütleme meie noortele, sellele vähemusele, kes on end petta lasknud: lõpetage kuriteod,“ vahendab AP kindrali sõnu. „Selline ässitamine ei lõppe teile heaga. Ärge rikkuge oma tulevikku!“