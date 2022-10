Venemaa väitel on nii Ukraina viljaleppe kui ka Nord Streami ühenduste katkemises süüdi Briti merevägi

ÜRO ja Türgi vahendusel Ukraina ja Venemaaga sõlmitud viljaekspordi lepingud oleksid pidanud kehtima novembri lõpuni ja kardeti, et Ukraina majanduse nõrgestamiseks uut ettekäänet otsiv Venemaa võib nende pikendamisest keelduda. Selle asemel otsustas Venemaa leppest taganeda kuu aega varem. Laupäeval teatas Vene valitsus ÜRO-le kirjalikult, et peatab Türgiga sõlmitud leppe täitmise päevapealt ja määramata ajaks. See tähendab, et seni Ukrainast väljunud viljalaevad ei saa enam sadamatele kehtestatud vaherahuga arvestada ja Venemaa ei garanteeri nende julgeolekut, toonitati kirjas.