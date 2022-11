2014. aasta suvel soetasid Derek ja Maria Broaddus maja USA-sse New Jerseysse Westfieldi. Põhimõtteliselt on tegu New Yorgi eeslinnaga – säärane, kus on kaunid häärberid ühes avarate aedadega. Naabrid tervitavad uusi asukaid maitsvate pirukatega ja lapsi ei tule kommionud kimbutama.