NATO on tähtsam kui kurdid. Rootsi paremvalitsus keerab välispoliitikas uue lehe

Pühapäeval ilmunud intervjuus lisas välisminister, et eelmise valitsuse varasemad avaldused olid muutunud välispoliitikat takistavaks. „Muu hulgas puudutas see avaldusi Rootsi pinnal tegutsevate kurdi rühmituste teemal ja mulle tundub, et ametisse astunud valitsusel sellist pagasit ei ole,“ ütles Billström agentuurile TT antud intervjuus. Ministri sõnul peetakse Rootsis Kurdistani Töölisparteid (PKK) ühemõtteliselt terroriorganisatsiooniks ja probleeme polevat ka ülejäänud Türgi nõudmiste täitmisega. Need puudutavad praegu eelkõige tagaotsitavate väljaandmist.