Johanna Maarja Tiik: oleme olnud võhiklikud ja naiivsed. Sõda ei muuda loodusseadusi

On võimalik, et Sutter viitas tõepoolest üksnes sellele, et Venemaalt tulevale energiale ei saa enam loota. Sarnaseid mõtteavaldusi praeguse energiahindade kriisi kohta kõlab nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Ent tuleb meeles pidada, et hoolimata Ukraina sõjast, Venemaa gaasitarnetega manipuleerimisest ja suurest inflatsioonist ei ole loodusseadused muutunud. Kliimakriis on endiselt meiega ja see üha süveneb.