PÄEVA TEEMA | Maria Jufereva-Skuratovski: ennäe, riik ei ütlegi enam, et venelased ei taha eesti keelt õppida

Kas meie ühiskonnas on tõepoolest toimunud nihe? Meile, venekeelsetele, ei heideta enam ette, et me ei taha eesti keelt õppida? Pärast seda, kui kõigi lasteaedade ja koolide eesti keelele üleviimise seaduseelnõu läbis esimese lugemise, avanesid ootamatult paljude silmad tegeliku probleemi nägemiseks – õpetajaid napib! Ja aastakümneid meedias toimunud arutelu sai esmakordselt vähemalt mingisuguse konstruktiivsuse varjundi.