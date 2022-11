Ärahüppajate aeg. „Eestisse jäädes oleksin peagi surma saanud...“

Kinodes lööb laineid film „Kalev“, mis viib 1990. aasta suvesse, peatselt algab NSV Liidu korvpallimeistrivõistluste järjekordne hooaeg. Kalevi meeskond seisab iseseisvusetuultes keerukas olukorras. Ühes stseenis on sportlased pahased, et nad ei pääse mõnda lääne – kas või Soome – tiimi koosseisu pallima. Selgub aga, et piir on nende jaoks lukus, sest võimuorganid on eriti tähelepanelikud ja piiravad liikumist muusikute pärast, kes on välismaale putkanud.