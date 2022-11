Kristjan Vanaselja: riigijuhtide prassing Viljandis on sõnum maksumaksjale

Lehest võis lugeda, et tippjuhtidele käis kõnelemas ka peaminister Kaja Kallas. Oleks huvitav teada, millest ta rääkis. Kas kokkuhoid, majanduskriisi sujuvam läbimine ja ettevõtlust kitsendava bürokraatiakoorma vähendamine olid teemaks? Julgen kahelda, sest peaministri esindatav Reformierakond on andnud selge sõnumi, et ettevõtjate olukord ning Eesti majandus neid ei huvita. Valimiste eel on peaministripartei ainsaks teemaks EKRE-le vastandumine, mis on uskumatult kitsas ja silmakirjalik vaade. Elame julgeolekukriisis ning kuidas üldse saab julgeolekut käsitleda lahus tugevast majandusest?