Rootsi välisminister Tallinnas: meie prioriteet on nüüdsest Põhjala ja Läänemeri

Billströmi visiit on tema teine välisreis uues ametis, esimese tegi Rootsi välisminister traditsiooniliselt Soome. „See ja minu järgmised visiidid Põhjala riikidesse peegeldavad muutust Rootsi välispoliitikas, kus me paneme suuremat rõhku Põhja-Euroopale,“ ütles minister. „Põhjala, Balti riigid ja EL-i tasand – need hakkavad olema Rootsi välispoliitika kolm alustala.“ Ta lisas, et ootab Eestiga head dialoogi julgeoleku ja EL-i poliitika teemal ning eriti NATO-ga ühinemises, mis on praegu Rootsi peamine eesmärk.