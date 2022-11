Eesti spioonimängud. Kes põgenes KGB abiga, kes ilmus Ameerika Hääle eetris välja uue nime all

Zootehniku haridusega telediktor, 29-aastane Mesilane pistis plehku 15. juunil 1978. aastal Doonau turismireisi ajal. Väliseestlaste ajakirjas Tulimuld ütles ta, et oli laeval ainuke turist, kes ei kavatsenud koju tagasi pöörduda. „Olin kah KGB salaagent. Oma suure sotsialistliku Kodumaa tulevane reetur. Oma reetmisplaani põhjendasin sel viisil, et pean Eestit suure sotsialistliku Kodumaa poolt okupeerituks. KGB ülesande võtsin vastu selleks, et saada kiiremini võimalust välismaasõiduks ja põgenemiseks,“ lausus ta.