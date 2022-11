Katkend Siim Kallase raamatust. 7. osa. Feodor Klement ja Piiteri emigrandid

Teda kritiseeriti, et ta pühendab vähe tähelepanu ülikooli materiaalsele baasile. Õppehooned olid vanad, ühiselamuid vähe. Tagantjärele näib see kriitika absurdne. Ikka oleme nii tihti lühinägelikud. Feodor Klement oli võimas kuju. Silmapaistev füüsik, luminestsentsi uurimise koolkonna looja. Ülikooli aluseks on teadustöö, see oli tema kaljukindel seisukoht. Küündimatu teadlane ei saa olla hea õppejõud.