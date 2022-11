Vee- ja küttepuudus, purustatud elektrivõrk. Ukraina elanikele tuleb talv erakordselt karm

„Tegu on ajaloo suurima elektritaristuvastase raketirünnakuga ja selle mõju on tohutu,“ ütles Kudrõtskõi Guardianile antud intervjuus. „Olukord on kahjuks kriitiline. Konkreetne eesmärk on hävitada Ukraina elektrisüsteem, mis varustab mitutkümmet miljonit elanikku.“