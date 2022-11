Katkend Siim Kallase raamatust. 8. osa. „Need, kes kaotasid Prahas, leidsid väljapääsu Tartus“

Mida majandusteaduskonnas õppimine andis? Majandusliku mõtlemise loogika kõigepealt. Et ühiskonna alustugi on majandus, selle toimimisel on omad reeglid, ja kui tahad olla edukas, peab neid mõistma. Et on teatud tasakaalud, ja et midagi ei teki mitte millestki.