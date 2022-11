Sõrmed, varbad, kurk ja pea sooja!

Nüüdseks on sügis ka temperatuuri mõttes päriselt kohal ja kampsunile visatud õhukesest jakist enam ei piisa. Selleks et mitte külmetuda, hoia jalad ja pea soojas. Vastasel juhul hiljem tõbisena teed lürpides kahetsed. Kellele mütsid ei sobi, võib valida villase peapaela, kes suuri salle ei armasta, võib hankida lukuga kinni tõmmatava variandi. Ka kindaid ja sokke on suur valik: traditsioonilisi ja moodsaid, tagasihoidlikke ja silmapaistvaid.