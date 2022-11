Mulgid koguvad kokku Mulgi pudru valmistamise ja söömise lood

Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenberg tõi välja, et Mulgi puder on maitsev toit, mida on söönud ilmselt iga Eesti inimene. Viisid, kuidas putru nimetatakse, valmistatakse või mis puhul lauale pannakse, võivad aga olla erinevad ja vajaksid kogumist, talletamist ning tutvustamist laiemalt.

„Mulgi puder koos valmistamisõpetuse ja kombestikuga on osa meie omakultuuri elavast pärimusest, mis on tänapäeva jõudnud läbi mitme põlve,“ lausus Ave Grenberg. Tema sõnul on see üks nähtavam ja igapäevasem side, mis vääriks oma kohta elava kultuurinähtusena UNESCO maailmapärandi nimekirjas.

Ave Grenbergi sõnul on tema peres putru valmistatud ikka nii, et kartul ja tangud keedetakse vees ning seejärel pannakse peale praetud lihakõrned. Samas on ta maitsnud rooga ka pohlamoosi ning võiga. Pärimuse järgi valmistatakse ka lihaleem, milles omakorda kartul ja tangud hautatakse. Sama palju, kui on valmistamise viise, on heal pudrul ka palju nimesid. Mulgi puder on sageli tangu-kartuli või hoopis kärutädi pudruna tuntud.

Viimasel ajal on Grenbergi sõnul Mulgi pudru valmistamine kogukonnas hoogustunud. Oktoobris peeti Karksi-Nuias parima Mulgi pudru võistlust ning huvi oli suur. Järjest enam pakub mõni hea perenaine oma uut retsepti ja kostitab külalisi. Toitu tehakse pubides- ja sööklates, isegi purgist võib seda leida tuntud toidutööstuste sortimendis. „Vahva on see, et Mulgi putru valmistatakse meil osana mulgikeele- ja kultuuri ringides ja õpitubades,“ lisas ta ja lisas, et roog on elav pärimus, mille kogumine ja talletamine on omakultuuri edendamiseks oluline.

Heimtali muuseumi asutaja, tekstiilikunstnik Anu Raud tõdes, et Mulgi toit on mulgiks olemise alus. „Toit on elu alus! Mõelda, kui võimsad toidud need on olnud, et üle Eesti laiali on läinud. Mispärast on nad läinud? Sest see on tasakaalustatud ja mitmekülgne hea toit,“ lausus Anu Raud ja lisas, et eks väliseesti mulgid teevad sama sööki ka oma kodudes.