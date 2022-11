See on nii uus sõna, et ei teagi, kuidas seda eesti keeles öelda ja kirjutada. Mitte ühestki meie sõnaraamatust pole abi. Võib-olla desatanifitseerimine? Десатанация’t, ka mitte ingliskeelset desatanism’i ei tea isegi kõigeteadja Google, viimase asemel pakutakse, et vaata satanism’i.