TAGATUBA | SDE-s käärib. Kes kaalub kandideerimist, kes astub solvunult välja

Nii ongi. Tartu sotsiaaldemokraadid on tülis mis tülis ja õigupoolest ei saa ka erakonna keskkontor enam aru, mis toimub. Õigupoolest saab, tüli on puhkenud esinumbri koha pärast. Ent kui millalgi pakuti Tartu sotsiaaldemokraatidele, et keskkontor saadab kogenud tipp-poliitikud nende tüli lahendama, siis seda ettepanekut vastu ei võetud ja arvati, et saadakse ise hakkama.