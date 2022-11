Kui filmi kandev osa on sõda, siis kõrvalrollis on rahukõnelused. Filmi tegevus algab 1917. aasta kevadel, kui peategelane Paul Bäumer (Felix Kammerer) noore ja rohelisena rindele läheb. Ent erinevalt raamatust hüppab tegevus kähku 1918. aasta novembris väljakuulutatud vaherahu eelpäevadeni. Neil viimastel päevadel, kui sakslased taganevad ja sõjaväejuhid kangekaelselt ootavad, et saaks rahu välja kuulutada täpselt 11. kuu 11. päeva 11. tunnil, vaatab Paul abitult pealt, kuidas tema lähimad kaasvõitlejad järjest hukkuvad. Sõnum on selge ja päevakajaline: rahu ei saabu sõjas kunagi piisavalt kiiresti.