SÕJARAPORT | Igor Taro: Vene mobiliseeritutele jagatakse toiduabi, samal ajal kui Ukraina võtab tagasi sadu külasid päevas

Hersoni operatiivsuunal on okupandid jätkamas inimeste küüditamist. Teatati paremkalda piirkonnast evakuatsiooni lõpetamisest, ühtlasi on ilmunud pilte kohalike elanike paatide augustamisest. Okupandid keelasid jõel liikluse Nova-Kahhovka tammist allavoolu kuni Jõesadamani, mis on Antonivka sillast suudme poole. Selle sadama kaudu on siis lubatud jätkata toidu- ja esmatarbekaupade vedu. Ühtlasi on okupandid teatanud ka sellest, et lubavad edaspidi Ukraina grivnaga arveldada. Neil lihtsalt ei õnnestunudki seal Vene rublasid lõplikult kehtima panna.