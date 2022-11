Millega tegeleb Aleksandr Dugin? Kremli ideoloogi mõju on tänu tütre surmale oluliselt kasvanud

Allikate sõnul ei osale ultrakonservatiivid konkreetsete probleemide lahendamiseks mõeldud koosolekutel, mis puudutavad näiteks 2024. aasta presidendivalimiste ettevalmistamist. Nende töö on teistsugune. „Eravestlusi ja kohtumisi peetakse nendega spetsiaalselt ideoloogilistes küsimustes: mis on Venemaa eesmärk, mida me tahame,“ selgitas üks Kremliga seotud allikas.

Kes need ideoloogid on?

Aleksandr Dugin on nn euraasluse edendajast politoloog, keda loetakse üheks „Vene maailma“ peamiseks ideoloogiks. Alates 2000.-test on ta kutsunud üles looma Euraasia Liitu, mis peaks kaasama kõiki endisi NSVL-i vabariike. Üks tema peamiseid teooriaid puudutab Venemaa ja „kollektiivse lääne“ vastasseisu. Paljude arvates on tema vaated sisuliselt fašistlikud.

Aleksandr Prohhanov on „patriootlike“ raamatute autor ja ajalehe Zavtra (“Homme“) peatoimetaja. 1991. aastal kuulus ta putšistide loodud erakorralise seisukorra komitee toetajate hulka. Tema on loonud termini „aatomiõigeusk“, mille järgi peaks riik ühendama endas nõukogude stalinismi ja õigeuskliku tsaari-Venemaa jooni. Vaadetelt impeeriumi taastamise toetaja.

Vardan Bagdasarjan on ajaloolane, kes on laiemale avalikkusele halvemini tuntud kui Dugin ja Prohhanov. Ta on Prohhanovi stalinistliku ajalehe Zavtra kaastööline ja varasemalt Vene Raudteede juhi Vladimir Jakunini lähikondlane, avaldades temaga kahasse isegi paar raamatut. Bagdasarjan kirjutab sageli ka tsivilisatsioonide kokkupõrke teemal ja nimetab Donbassi vene tsivilisatsiooni piirialaks.

„Osutub, et Donbass ei ole mitte ainult hüppelaud Ukraina natsismist vabastamiseks, vaid ka platvorm, millele toetub Venemaa tsivilisatsioonilise taastumise vektor,“ kirjutab Bagdasarjan. „Donbassi aladel on sündimas uus Vene ideoloogia. See ei sünni läbi teooria, vaid läbi vere ja surma. Ja ainult kangelaste verega pühitsetud ideoloogial saab olla ajalooline perspektiiv.“