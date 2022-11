Protestihäältele tuginev enesekehtestamine poliitikas on üks igivana võte. Üsna lihtne skeem: a) tuleb leida üles need, kes pole oma eluga rahul; b) teha raulolematutele selgeks, et hädades on süüdi NEED teised; c) pakkuda välja „lahendus“ – olge meie poolt, meie küll me NEILE veel koha kätte näitame!