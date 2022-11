Letipea küla on 23 elanikuga väike kogukond Kunda külje all Viru-Nigula vallas. Oktoobri lõpus teatas Eestisse tuumajaama kavandav ettevõte Fermi Energia, et just see küla on üks võimalik asukoht potentsiaalsele tuumajaamale, mistõttu alustavad nad seal peagi ehitusgeoloogiliste uuringutega.