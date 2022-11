FAKTIKONTROLL | Kas tõesti annavad palgad 80% Eesti riigi maksulaekumisest, nagu väidab Jüri Käo?

Eesti maksusüsteem on olnud ühiskondlikuks ning poliitiliseks debatiks pikka aega. On osapooli, kes leiavad, et praegune süsteem vajaks reformimist, kuid ka neid kes toetavad praeguse süsteemi püsimajäämist. Eesti ettevõtja Jüri Käo väitis 26. oktoobril ilmunud ERR arvamusartiklis, et „80 protsenti Eesti riigieelarve maksulaekumistest on seotud palkadega.“

KONTROLL

Kontrollime Käo väidet ning vaatame, kui suur osakaal riigieelarve maksulaekumisest on seotud palkadega. Igal aastal rahandusministeeriumi poolt koostatud riigieelarve seletuskirjades on välja toodud tulevase aasta riigieelarve ülesehitus, sealhulgas riigieelarvesse laekuvad maksutulud.

Maksutulu moodustavad peamiselt käibemaks, teenustele ja kaupadele seatud aktsiisid ning palkadega seotud maksud, mis hõlmavad endas palgatulu pealt tasutavaid makse. Maksu- ja tolliamet kinnitas, et tööandja maksab palgatulult järgmised tööjõumaksud: füüsilise isiku tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse (nii tööandja 0,8% kui töötaja 1,6% osa), kohustusliku kogumispensioni makse (II sammas), kui töötaja on pensioni II sambaga liitunud.

Väite kontrollimiseks vaatame 2022. ning prognoositud 2023. aasta palkadega seotud maksude osakaalu.

2022. aastal laekus maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete näol riigieelarvesse 11 248 151 eurot. Antud summast moodustas 7 073 197 eurot füüsilise/juriidilise isiku tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks ning kogumispensionimaksed. See tähendab, et 2022. aastal oli palkadega seotud maksutulu osamäär ligikaudu 62.88%.

2023. aasta Riigieelarve Seletuskirjas on välja toodud, et maksude ja sotsiaalkindlustusmaksude näol laekub riigieelarvesse 12 915 273 eurot. Varasemalt välja toodud palkadega seotud maksude osakaal on sellest arvust on 7 919 602 eurot. Seega on palkadega seotud maksutulu osamäär seatud ligikaudu 61.31%-ni, mis kajastub ka riigieelarve seletuskirjas.