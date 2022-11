ARVUSTUS | „Meister Solness“ näitab, et arhitektuur on ususõda

Idee pärineb Henrik Ibseni „Ehitusmeister Solnessist“ (1892), kuid originaalist on vähe järele jäänud – isegi vähem kui pealkirjast. Siin ei kehti meie teatrites iga klassikalise tüki uuesti kavvavõtmisega kohustuslikult korratav tobe vormel „aga see kõnetab ka tänapäeva vaatajat“. See on uus näidend. Tegevus on toodud Norrast ja ülemöödunud sajandi lõpust tänapäeva Tallinnasse, moodsasse arhitektuuribüroosse. Mõnevõrra on isegi jabur, et tegelaste norrapärased nimed on säilitatud. Ei ole kuulnud, et norralased Eestis ehitamas käiksid, pigem vastupidi. Aga absurdimomente on „Meistris“ rohkemgi, nii et pole hullu. („See on täiuslik.“ – „Kurat, seda ma kartsin.“) Žanrilt jääb „Solness“ kusagile farsi ja majandusanalüüsi vahelisse hämaralasse, ehkki Ibseni draama olulisemad komponendid on ju säilinud.