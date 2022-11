ARVUSTUS | Algaja timuka käsiraamat ehk Leedul on oma Hargla

Kui alustuseks rääkida Eesti krimikirjandusest, siis Indrek Hargla apteeker Melchiori lood (millest on küll film tehtud, ent raamatulugejale ootaks pigem uusi teoseid) on kahtlemata tipptasemel. Vähemalt siinmail. Ent kuidas võtab keskaegse Tallinna vastu muu maailm? Nemad ju ei tea tühjagi Toompeast ja all-linnast, raekojast ega Rataskaevu tänavast, raehärradest ega papagoilaskmisest – asjadest, mis on eelkõige kilulinlastele, aga mingil määral ka kõigile eestlastele hingeomaseks saanud.