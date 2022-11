President Joe Biden on öelnud, et USA toetab Ukrainat nii kaua kui vaja. Ent see pole nii lihtne. Ehkki USA on presidentaalse süsteemiga riik, on täidesaatval võimul siiski oma piirangud. Ja juhul kui Vabariiklik Partei saavutab jälle esindajatekojas enamuse, nagu näib juhtuvat, tunneb ta neid piiranguid pigem varem kui hiljem. Ehkki toetus Ukrainale on parteiülene, väljendavad mitu kommentaatorit kahtlust, kas see jääb püsima ka siis, kui Vabariiklik Partei saavutab taas kongressi üle kontrolli.