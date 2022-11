Lääs mõtleb rahule, ent Ukraina võitu peetakse selle lahutamatuks osaks

USA ja tema Euroopa liitlased ei usu, et Ukraina sõda võiks peagi läbirääkimistega lõppeda, kinnitavad diplomaadid. Seda seetõttu, et nii Moskva kui ka Kiiev usuvad siiralt oma võitu. Lääneriikide juhid ütlevad, et ukrainlaste võit agressori üle on täielikult vajalik, ja lubavad Ukrainat toetada nii kaua kui vaja. Ollakse ühel nõul, et viimastel kuudel on Kreml agressioonisõda selgelt eskaleerinud, selle asemel et näidata valmisolekut sisulisteks läbirääkimisteks.