Vene Teatri laval pulbitsevad „Augustikuised“ pinged

Tracy Lettsi Pulitzeri preemiaga pärjatud perekonnadraama „Augustikuu“ on eesti teatrisõbrale (ja ka filmisõbrale) tuttav. 2010. aastal tormas toona pea 80-aastane Ita Ever võimuka ema Violet Westoni rollis trepist üles-alla, silmad „narkojoobes“ pahupidi peas. Laval oli teatri raskekahurvägi Lembit Ulfsakist Ülle Kaljusteni. Seda lavalugu (ja eeskätt Everi rolli) on võimatu unustada, käisin seda Draamateatri suures saalis mitu korda vaatamas. Hollywoodi režissööri John Wellsi filmis „August: Osage County“ (2013) mängis Violeti rolli märksa noorem, kuid sama muljet avaldav Meryl Streep. Ka tema sarkasm lõikas otsejoones läbi kinolina. Seda kõike toetas tugev ja haarav, kuid tume lugu, mis teisalt sisaldas ka omajagu musta huumorit.