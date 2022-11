Puuetega laste vanemad: me enam ei jaksa võidelda oma laste õiguste eest

Nüüd, kui valimiste ootuses poliitikud on osad potentsiaalsed valijad üle kullanud, on aeg rääkida ka nendest, kes poliitikutele ei meenu. Või tegelikult… nad meenuvad, kuid nendest eelistatakse mitte rääkida. Või räägitakse siis, kui valijate häälte nimel on kampaaniameister näinud ette empaatilise poole näitamise. Või jõulude ajal, kui meedias on järjekordne heategevuskampaania seadmete soetamiseks, koduremondi või ravikulude kompenseerimiseks.