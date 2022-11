SÕJARAPORT | Igor Taro: okupandid annavad end nälja tõttu ukrainlastele vangi. Ülemad on plehku pannud

Pisut üritavad rünnakukatseid korraldada ka teised mobiliseeritud, aga need on rohkem Kreminna pool lõunas. Mobiliseerituid on erineva suhtumise ja moraaliga. Osad sööstavad rõõmsalt rünnakusse ja saavad kiirelt surma. Teised ei söösta eriti ja saavad ikkagi surma. Vahet pole.