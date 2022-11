Mari Männiko: keda aitab see, kui nüüd kohtupidamine hästi salajaseks muudetakse?

Seega rõhutan kohe alguses, see lugu ei ole fotode skandaali vaates päevakajaline. Kohtumenetluse avalikkus on laiem teema ja ei saa keskenduda ainult ühele üksikjuhtumile. Möödunud nädalal toimus Riigikogu õiguskomisjonis tuline arutelu nn kohtumenetluse avalikkuse eelnõu (574 SE) osas. Näib, et üksmeel sel teemal puudub.