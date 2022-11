Valitsustüli. Minister tahaks piirivalvuritele suuremat pensionit ja süüdistab teist ministrit tahtepuuduses

„Ma sooviks, et õiglus valitseks,“ ütles siseminister Lauri Läänemets (SDE). Piirivalvurid, kes on teinud tööd, peavad selle eest saama ka oma lisapensioni, põhjendas ta. Lisaks ei pea siseminister õiglaseks, et piirivalvurid jäävad ilma suuremast pensionist bürokraatlike keerdkäikude tõttu. „See ei ole inimeste vastu aus.“