Riisalo: loodame taastada koostöö seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppidega

Riisalo tõdes, et on kahetsusväärne, et ohvrid on Tallinnas nüüd üldse teenuseta jäänud. „On kujuteldamatu, mis seksuaalvägivalda kogenud inimene on läbi elanud. On oluline, et ta saab sama grupiga jätkata, kus ta on toe leidnud,“ möönis ta.