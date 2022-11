Eesti gaasiliit: Eesti tulevik gaasimaastikul on tume, kui riskide osas midagi ette ei võeta

Taavi Veskimägi räägib gaasitarbimise väiksest osast ja selle pidevast vähendamisest kui saavutusest, jättes mainimata, et tegelikult näitab see ju meie tööstuse nõrka olemasolevat seisu ja veel kehvemat tulevikku. Sama arusaamatu ja igasuguse äriloogika vastane on olukorras, kus rõhutatakse ühtse gaasituruga piirduda numbrites vaid Eesti tarbimisega ning väita, et ei ole vaja üledimensioneerida. Sama loogikat järgides pole Eestil eksportivat tööstust üldse vaja, sest eestlased seda ju ei osta.