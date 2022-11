Katkend Siim Kallase raamatust. 10. osa. „Mis on teie elu mõte?“

Komsomolikomitee tegevuses lõi kaasa ulatuslik seltskond, inimesed kõikidest teaduskondadest, mis tekitas suure sõpruskonna. See oli ja on üks ülikooli ja just Tartus oleva ülikooli võlu, et erinevate teaduskondade ja erialade üliõpilased suhtlesid intensiivselt omavahel, ja igaühel oli võimalus seda suhtlemist oma eriteadmiste abil rikastada.