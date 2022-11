Lapsepuhkusel olev isa: minult küsitakse tihti, et kas annan tissi ka

„Oleme abikaasa Triinuga elusse suhtunud alati nii, et võime küll plaane teha, aga oleme nende plaanide suhtes võimalikult paindlikud,“ ütleb Indrek, hüpitades puusal seitsmekuust Rasmust. „See plaan, et mina jään lapsega koju, oli meil kohe, kui saime teada, et ta on tulekul. Mulle meeldib kodus olla!“